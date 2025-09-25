ｇｕｍｉが３営業日ぶりに反発している。同社はきょう、新作アプリゲーム「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」をＡｐｐＳｔｏｒｅ、ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙで配信を開始したと発表。期待感が株価上昇につながっているようだ。 このゲームは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を生かしたシミュレーションＲＰＧ。前日には事前登録者数が１００万人を突破したことを明