２５日に実施された４０年債入札（第１８回、クーポン３．１％）は、発行価格が９５円６０銭、応募者利回り（最高落札利回り）が３．３００％となった。応札倍率は２．６０倍で、前回（７月２３日）の２．１３倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS