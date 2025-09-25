「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でレーザーテックが「買い予想数上昇」３位となっている。 レーザーテクは前日終値近辺でのもみ合い。前日のザラ場高値まで直近４営業日で約５６００円も株価水準を切り上げていたことで、目先利益確定売りの動きが観測されるが、押し目買い意欲も活発で容易に下がらない状況となっている。昨年５月につけた上場来高