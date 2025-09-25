パナソニック株式会社は、フルサイズミラーレスカメラ用のLマウントレンズ「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.（S-R100500）」を11月20日（木）に発売する。希望小売価格は30万5,800円。 5倍ズームに対応するLUMIX Sシリーズレンズ初の超望遠ズームレンズ。別売のテレコンバーターにも対応し、例えば2倍の「DMW-STC20」と組み合わせれば、最長1,000mmでの撮影が可能となる。野生動物、鉄道