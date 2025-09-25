筑波大付属病院（茨城県つくば市）は２４日、記者会見を開き、臓器移植法施行前の１９８４年に全国で初めて行った脳死下の膵（すい）腎同時移植について今月、４１年ぶりに実施したと発表した。副病院長の小田竜也・筑波大医学医療系消化器・移植外科教授（６１）が「人的資源やチームワークがあり、学術研究が行える大学としての使命」と述べ、膵腎同時移植再開への決意を新たにした。（嶋村英里）同病院は現在、県内で唯一移