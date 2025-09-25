開幕した「東京ゲームショウ2025」の会場＝25日午前、千葉市の幕張メッセ世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」が25日、千葉市の幕張メッセで開幕した。ゲーム各社が新作を披露。過去最多となる出展社数は初めて千社を超えた。26日までは業界関係者向けで、一般公開は27日から2日間。4日間で25万人の来場を見込んでいる。ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、北海道を舞台にした時代劇アクショ