一部ニュースサイトで、「既婚の男性職員とラブホテルで密会している」と報じられた、群馬・前橋市の小川晶市長（42）。9月24日夜に緊急会見を開き、今年2月ごろから10回以上、その男性職員とホテルを利用したことを認め謝罪しました。前橋市小川晶市長：報道にありますとおり、私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いがありません。男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています