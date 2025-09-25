2025年シーズン年は若手台頭の捕手が目立つ。高卒2年目の寺地隆成（19、ロッテ）はチーム最多の109試合先発マスクをかぶり、シーズン101安打をマーク。高卒3年目の松尾汐恩（21、DeNA）は自己最多の73試合出場で、攻守に活躍が目立つ。ドラフト4位・石伊雄太（25、中日）も1年目から正捕手の座をつかみつつあり、83試合出場。強肩と正確な送球で盗塁阻止率.413を記録し、打撃でも3本塁打とパンチ力を見せている。「ファームにいる