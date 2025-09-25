◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、無死二塁から始まるタイブレークとなる延長１０回の先頭だった５打席目は、敬遠ではなく勝負だったが、空振り三振に倒れた。ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（