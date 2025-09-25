巨人の近藤大亮投手が２５日、ジャイアンツ球場で行われた１軍全体練習前に１軍首脳陣、選手、スタッフに引退のあいさつを行った。３月のオープン戦で右肩けん盤断裂の重傷。過去に復帰した前例がない保存療法を選択し、懸命にリハビリを進めてきた。もう一度マウンドに上がることを目標に１４０キロ出るまでに回復したが、現役引退を決意した。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で復帰登板し、これが現役最後のマウ