世界銀行がアルゼンチンに40億ドル（約6000億円）の資金を迅速に投入し、トランプ米大統領の中南米友軍確保に賛同する姿だ。韓国政府の通貨スワップ要求に消極的に対応した米国政府が、アルゼンチンに対しては可能な各種支援策に言及し、その翌日に出てきた決定だ。反左派などを前面に出す「理念的同志」、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領に対するトランプ大統領の強い支持があったからこそ可能だという解釈が出てくる。23日