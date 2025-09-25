銀座コージーコーナーは、10月1日から「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」を、10月10日から「＜マレフィセント＞青りんごムースケーキ」と「＜アースラ＞ブルーベリームースケーキ」を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」毎年高い人気を誇る「