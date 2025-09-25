いよいよ世界の戦いが幕を開ける。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、チリで開催されるU-20ワールドカップに臨む。チームは９月22日に決戦の地サンティアゴに到着。その様子をサッカー日本代表の公式アカウントが公開した。空港のゲートを抜けると、多くの現地ファンが大歓声で出迎えてくれる。まさかの熱烈歓迎だ。小杉啓太や喜多壱也ら欧州組も合流。船越監督が「コモエスタ？」と挨拶する。 在チリ日本国大使館