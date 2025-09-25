俳優の佐藤健さんは9月25日、自身のInstagramを更新。年内での活動休止を発表したPerfumeの3人との写真を公開しました。【写真】佐藤健、Perfumeへ感謝の投稿「めっちゃ素敵なお写真」21日に年内でコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表したPerfume。佐藤さんは「あなたたちと同じ時代を生きられてよかった！」と感謝を伝え、3人と城田優さんとの集合写真を公開しました。活動休止前最後の公演となった22、23日開催の単独