◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日フェニックス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で、レギュラーシーズンでは19年9月29日（同30日）のジャイアンツ戦以来、6年ぶり4度目となるリリーフ登板を果たし、1回を3者凡退で終えた。3点差を追いつかれて迎えた9回のマウンドで相手に傾きかけた流れを見事に断ち切った。レジェン