岩屋毅外相は24日（日本時間25日）、米ニューヨークの国連本部で、核兵器の増加防止を目的とする兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）の交渉開始に向け、「フレンズ（友好国）」外相会合を開催した。条約交渉の場となっているジュネーブ軍縮会議に対し、直ちに交渉を始めるよう強く求める共同閣僚声明を発出した。FMCTフレンズは、核保有国の米国や英国、フランスを含む計12カ国で構成。日本政府が2024年、核拡散防止条約（