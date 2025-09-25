３月に行われた米大リーグ開幕戦・ＭＬＢ東京シリーズの観戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は２５日、名古屋市北区、通信機器販売会社社長の男（４２）をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。日本球団とのプレシーズンゲーム２試合を含む計４試合のチケット計１６枚を不正転売し、計約４３７万円の利益を違法に得ていたとみている。発表によると、男は２月１８〜２５日、興行主の読売新聞社の許可