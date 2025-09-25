【PLAMATEA ライザリン・シュタウト】 受注期間：9月25日～11月5日 2026年5月 発売予定 価格：9,800円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA ライザリン・シュタウト」を2026年5月に発売する。受注期間は11月5日まで。価格は9,800円。 本製品は、ゲーム「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、主人公の