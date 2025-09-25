2024年よりNISAは制度変更されました。早く始めないと差が出ると聞くことも多いですが、新NISAを始める時期でどれくらいの差が出るのでしょうか。9月に積立を開始した場合と10月から始めた場合を比較し、投資信託に月10万円を積み立てたときのリターンをシミュレーションして解説します。 新NISAの基本ルールを確認 2024年から始まった新NISA（少額投資非課税制度）は、これまでの制度を一本化し、非課