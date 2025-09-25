10月5日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）に出走予定のアロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）が、現地時間9月23日（火）、エーグル調教場で追い切りを行った。芝の周回コースで約6ハロンの併せ馬を消化。山崎啓行調教助手が騎乗した。【仏ギヨームドルナノ賞】ルメール「本当にいい脚を使ってくれた」…日本馬アロヒアリイが鮮やかな逃げ切りV「折り合い面では思った以上に上手く走れて