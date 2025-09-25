【モデルプレス＝2025/09/25】ミスタードーナツでは、「ミスドゴハン」シリーズより飲茶3種「台湾風やわらか煮豚麺」、「台湾風もちもち水餃子麺」、「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」を、10月1日（水）から期間限定で発売する。【写真】ミスド、ブラックサンダーと再コラボ◆ミスドで台湾屋台気分今回の3種は、ミスタードーナツの飲茶の看板メニューである汁そばで使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、ミスタードーナツ