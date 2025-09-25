兵庫県宝塚市の住宅で2020年6月、ボーガン（クロスボウ）を使って家族3人を殺害、親族1人に重傷を負わせたとして、殺人、殺人未遂の罪に問われた無職の男（28）の裁判員裁判が25日、神戸地裁で始まった。判決は10月31日。開廷前の神戸地裁法廷〈2025年9月25日午前 神戸市中央区 ※代表撮影〉男は罪状認否で、起訴された内容を認めた。逮捕段階でも「家族全員を殺すつもりだった。祖母、弟、伯母、母の順番で撃った」と供述し、