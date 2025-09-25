晩婚化が進む現代、中年の独身男性と交際する機会が一度や二度はあるかもしれません。そんなとき何に気をつけたらよいのでしょうか。『オトメスゴレン』の読者の中で交際経験のある女性の意見をもとに、９つのポイントを紹介します。【１】彼の結婚願望が低くても、「気長に待つ」くらいの心意気を持つ「結婚の必要性を感じていないみたい」（20代女性）など、独身を貫いてきた男性の中には結婚願望が低い人も多いようです。「独身