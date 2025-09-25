ハイパフォーマンスカーの名門、ルーフ家の末っ子は、芸術的才能とレストアの経験を融合して、RUFの刺激的な未来を思い描く。【画像】クリエイティブな次世代に期待！ルーフ家の末娘、アロイサ・ルーフ（写真8点）R・U・F。ポルシェの世界で伝説的な存在であるこの3文字は、アロイサ・ルーフの姓でもある。バイエルン州プファッフェンハウゼンの小さな整備工場から始まり、世界的に名高いパフォーマンスカーメーカーへと変貌を遂げ