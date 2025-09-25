パワーユニットの改良で1050馬力を発揮！フェラーリ ジャパンは2025年9月24日、都内で新たなフラッグシップとなる新型「849テスタロッサ」を初披露しました。伝統の名を冠しながらも最新のハイブリッド技術を備えた“次世代フェラーリ”を象徴するモデルとして、その存在感に会場に集まった人々の視線が注がれました。はたして、どんなクルマなのでしょうか。日本初披露となった新型「849テスタロッサ スパイダー」。鮮やかな