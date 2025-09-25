◆米大リーグエンゼルス―ロイヤルズ（２４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に先発し、５回１安打１失点の内容で、今季７勝目を挙げた。だが、２点リードの６回の投球練習中に緊急降板。６回のマウンドにも向かったが、投球練習を数球投げたところで“異変”。トレーナーらがマウンドに向かい、降板となっていた。球団広報は