◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で１９年９月２９日（同３０日）のジャイアンツ戦以来６年ぶりにリリーフ登板し、１イニングを３者凡退で抑えた。通算２２２勝左腕はこの日がレギュラーシーズンでは通算４５４試合