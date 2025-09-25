２４、２５年と大阪杯を連覇しているベラジオオペラの半妹エアビーアゲイル（牝２歳、栗東・辻野泰之厩舎、父シスキン）が、９月２７日の阪神・芝２０００メートルでデビューする。先週は栗東・ＣＷコースでドマーネ（３歳１勝クラス）を５馬身半追走して併入。時計も５ハロン７１秒８―１１秒９と優秀だった。今週は坂路で余力残しだったが、５３秒０―１２秒５で僚馬に追走先着。担当の高田助手は「乗ってて素直だし、走りは