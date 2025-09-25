◆米大リーグマリナーズ９―２ロッキーズ（２４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズが２４日（日本時間２５日）、本拠のロッキーズ戦に勝利し、イチロー氏がデビューした２００１年以来２４年ぶりの地区優勝を飾った。初回から３本塁打が飛び出して圧勝。地元ファンの前で優勝を決めた。２００１年はイチロー選手が渡米１年目で首位打者＆盗塁王でメジャータイ記録の１１６勝をマークそれ以来の快挙