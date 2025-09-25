２０２３年の大阪杯を勝ったジャックドールの全弟、クラウンインジエア（牡２歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）が２７日の阪神５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。ゲート試験合格後の放牧を経て、８月中旬から１か月半にもわたる乗り込みを消化。今週の栗東・ＣＷコースでは実戦でも騎乗する高杉吏麒騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り、ロードトレイル（４歳３勝クラス）を３馬身追走し、５ハロン６７秒４―１１秒