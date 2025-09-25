アイドルグループ「ＰＡＳＳＰＯ☆」の元メンバーで女優の奥仲麻琴が２５日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。「私事で大変恐縮ですが、この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「現在は安定期に入り、冬に出産を予定しております」という。現在の様子については「今は体調も落ち着き穏やかな日々を過ごしています」と説明。「これからも変わらずお仕事に向き合いなが