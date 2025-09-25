【源頼光 バニーガールStyle】 受注期間：9月25日～11月19日 2026年4月 発売予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「源頼光 バニーガールStyle」を2026年4月に発売する。受注期間は11月19日まで。価格は44,000円。 本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場するサーヴァント「源頼光」のバ