【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月24日・日本時間25日／ロサンゼルス）【映像】佐々木朗希、カメラが捉えた“一瞬の表情”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したダイヤモンドバックス戦で2回、現地中継がブルペンで待機する佐々木朗希投手の姿を捉えた。5月に右肩痛を訴え負傷者リスト入りしていた佐々木。ドジャース先発陣が好調であることに加え、リリーフ陣が不安定なこともあり、