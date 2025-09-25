フリーアナウンサーの川田裕美が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで頻繁に会っていたという報道を受けて緊急会見を開いたことについて「すぐに会見を開いたのは早い対応だったと思います」と評価する一方で、進退については「難しいんじゃないか」と今後の厳しい状況を予測した。小川氏をめぐっては、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が、