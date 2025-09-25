超ミニスカで?ご褒美?ショット世界陸上で大活躍したアスリートが婚約者とのラブラブ2ショットを公開し、話題になっている。「Tokyo is so cool」とインスタグラムに書き込んだのは、男子棒高跳びで6メートル30の世界新記録を樹立して大会3連覇を達成したアルマント・デュプランティス(スウェーデン)の妻でモデルのデシレ・イングランデル。ミニスカートでラーメンを楽しむ様子をアップし、デュプランティスに「あーん」と食べ