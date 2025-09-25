秋の交通安全運動が始まっています。広島市内の小学校では見守り活動が行われました。 「おはようございます」 南区の段原小学校では広島ホームテレビの森田 雄人アナウンサーとぽるぽるが登校を見守りました。ホームテレビでは横断歩道などでの事故を無くすため、交通安全への意識を高めようとキャンペーンに取り組んでいます。 警察によると今年は先月末までに交通事故での歩行者の死者数は１４人と