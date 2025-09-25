＜パナソニックオープン初日◇25日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今週、史上最年少の15歳139日でプロ転向した加藤金次郎は、3バーディ・3ボギーの「71」をマーク。イーブンパー・52位タイでホールアウトしている。〔写真〕あなたは見抜ける？クイズ「偽物クラブ」はどっち記念すべきプロデビュー戦は10番パー4からスタート。2連続ボギー発進となり、前