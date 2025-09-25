◇ア・リーグレッドソックス7―1ブルージェイズ（2025年9月24日トロント）レッドソックスの吉田正尚外野手がブルージェイズ戦に「4番・DH」で出場。5回の第3打席で3号ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。先頭打者で打席に入り、通算216勝でサイ・ヤング賞3度のシャーザーの高めの直球を右翼スタンドへ。8月8日のパドレス戦以来、自身34試合ぶりの一発に「あの（本塁打の）感覚はちょっと忘れていたので良かった。練