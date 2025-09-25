STARTO ENTERTAINMENT¤Ï25Æü¡¢¸¢Íø¿¯³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£ÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿14Æü¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÍè¾ì¼Ô¤¬µ¶Â¤¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¸øÅª½ñÎà¡ÊµïÎ±¾Ú¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¤´Ãí°Õ¤È¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÅç·ò¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ØKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in T