10月4日に投開票される自民党総裁選挙。5人の候補のうち石破政権で閣僚を務める小泉農水大臣と林官房長官の2人、そして茂木前幹事長はどのような戦略を立てているのでしょうか。【映像】各候補者の演説「今自民党に必要なのはまず我々が心を1つにすること」「足元から1つ1つ、信頼回復の歩みを私は始めていきたい」（小泉農水大臣）小泉農水大臣は「政策を華々しく打ち上げない」として前回の総裁選で掲げた選択的夫婦別姓の導