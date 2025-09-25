北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【ソウル共同】韓国の鄭東泳統一相は25日、北朝鮮が核兵器に使える濃縮度90％以上の高濃縮ウランを最大で2トン保有しているとの推定を明らかにした。制裁で北朝鮮の核開発を止めることはできず、米朝首脳会談で解決する必要があると訴えた。聯合ニュースが報じた。高濃縮ウランの保有量は、米専門家が2023年に発表した分析内容だという。鄭氏は、ウラン濃縮用の遠心分離機が