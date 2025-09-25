NTTデータグループは9月25日、同社株式の上場廃止について報告した。株式併合に係る議案については、8月29日に開催された臨時株主総会において株主により原案どおり承認されており、同社の普通株式は東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当している。9月26日をもって東京証券取引所プライム市場において上場廃止となる。NTTは5月8日に、NTTデータグループに対するTOB（株式公開買い付け）により普通株式を取