【レイトン教授と蒸気の新世界】 2026年 発売予定 価格：未定 レベルファイブはNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー「レイトン教授と蒸気の新世界」の新たなトレーラー「TGS 2025 Ver.」を公開した。 公開されたPXでは、冒険の舞台となるスチームバイソンを紹介しつつ、カットシーンやゲーム