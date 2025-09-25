【OMEN 35L VALORANT Limited Edition】 9月25日 発売 価格：246,500円 日本HPは、Riot GamesとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップPC「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」を9月25日に発売した。価格は246,500円。 「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」は、VALORANT Champions TourやLeague of Legendsの公式eスポーツ大会でプロ選手が使用