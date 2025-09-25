元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年9月24日、中国大使館へ抗議に訪れたことを報告した。高市氏の訴えに蓮舫氏「極めて違和感を覚えました」発端となったのは、自民党総裁選に出馬している高市早苗前経済安全保障担当相による22日の所見発表演説会での発言だった。高市氏は「奈良の女としては奈良公園に1460頭以上住んでいるシカのことを気にかけずにはいられません」とした上で、外国人観光客による迷惑