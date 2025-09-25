観音寺市役所 読み終わった本を捨てずに、次に読みたい人の手に渡るよう、古本を持ち寄るイベント「古本かえっこ市」が観音寺市立中央図書館で開かれます。 10月1日～31日の間に、家庭で眠っている本を中央図書館に持って行くと、「交換券」をもらうことができます。（最大20冊） 11月1日～9日の間に、交換券を持って再度来館すると、好きな古本と引き換えることが可能です。 雑誌・漫画・事典・参考書・