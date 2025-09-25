巨人は２５日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習を行った。現在、借金１で２位ＤｅＮＡと２・５ゲーム差の３位。巨人とＤｅＮＡはともに残り５試合。ＤｅＮＡが３勝すると巨人は逆転できない。ＤｅＮＡが２勝３敗の場合は巨人は５戦全勝が必要になる。２６、２７日は横浜スタジアムで直接対決２連戦。初戦は山崎伊織、２戦目はグリフィンが右膝痛による離脱から復帰先発の予定。連敗したら３位確定となる絶対に負けられ