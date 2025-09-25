◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間25日、チェイス・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手が138日ぶりのメジャー復帰を果たし、初のリリーフ起用で1回2奪三振無失点の投球をみせました。先発のブレーク・スネル投手が6回1失点と好投し、2点リードの7回にマウンドへ。先頭打者に2球目のスプリットを三塁線に打たれるも、サードのマックス・マンシー選手がワンバウンドで1塁に送球しアウトとします。続く打者に対し