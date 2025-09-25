◇ア・リーグエンゼルス―ロイヤルズ（2025年9月24日アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、本拠でのロイヤルズ戦に先発。日米を通じて最多となるシーズン33試合目の登板を果たした。6回の投球前にアクシデントで緊急降板したが、5回までソロ本塁打による1安打1失点で7勝目をマークした。この日が今季の最終登板。7勝11敗、33試合の登板で、メジャー移籍後最多の178回1/3を投球。防御率は3.9