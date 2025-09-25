【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希が２４日（日本時間２５日）、右肩痛のために入っていた負傷者リスト（ＩＬ）から復帰した。敵地でのダイヤモンドバックス戦で、３―０の七回に２番手で登板し、１回を無安打無失点、２奪三振と好投した。５月９日以来のメジャーのマウンドで躍動した。直球は最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマーク。球数は１３球のうち８球がストライ